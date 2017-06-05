В Челнах назначен новый заместитель начальника УМВД
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах был назначен новый заместитель начальника управления Министерства внутренних дел, сообщают «Челнинские Известия».
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах был назначен новый заместитель начальника управления Министерства внутренних дел, сообщают «Челнинские Известия».
О кадровых переменах в местной полиции сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике».
Так, заместителем начальника УМВД назначен Руслан Бадретдинов, прежде возглавлявший отдел полиции № 3 «Центральный». После его назначения в УМВД этот отдел возглавил Вячеслав Кочетов, до этого занимавший должность заместителя начальника отдела полиции № 1 «Автозаводский».