Литва начала строить забор на границе с Россией

«В понедельник на границе с Россией начнется строительство защитного забора. До конца этого года забор с литовской стороны будет возведен на участке протяженностью 44,6 километра», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным службы, первый столб забора будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом. Стоимость работ оценивается в 1,335 миллиона евро, деньги на строительство выделены из государственного бюджета. Строительные работы выполнит ЗАО Gintrėja на основании двустороннего договора между компанией и Службой охраны государственной границы Литвы.

Как добавили в ведомстве, на участке у границы с Калининградской областью построят металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием. Ограждение будет находиться на участке границы трех государств: Литвы, Латвии и России у местечка Виштитис, продолжится он в Шакяйском и Вилкавишском районах до реки Нямунас. Практически вся 109-километровая водная граница у реки Нямунас ранее была оборудована системой наблюдения. Новый приграничный забор установят на суше.

Строительные работы планируется завершить до 20 декабря этого года.