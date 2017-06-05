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09:48 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская заявила, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась замуж

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская призналась, что рассталась с мужчиной, которого видела своим мужем.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ сообщалось, что партия «Яблоко» отправила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле. В интервью РИА Новости депутат подчеркнула, что всегда тщательно скрывала личную жизнь, так как у каждого есть право на личное пространство, но раз пошли такие разговоры, то готова все объяснить.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело!?» — сказала Поклонская.

По ее словам, есть еще одна причина, по которой она представлялась замужней.

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«Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно», — сказала депутат.

Касаясь темы автомобиля, она сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. «У него были старенькие “Жигули”, “пятерка” 1985 года выпуска. Это, кстати, первая машина, за руль которой я села. Я не должна была указывать (в декларации — ред.) этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения», — сказала Поклонская.

Депутат продемонстрировала справку из крымского управления ГИБДД за подписью начальника. В ней сообщается, что, согласно федеральной информационной системе, за ней транспортные средства не зарегистрированы. Поклонская также показала справку от 7 июля 2015 года о перерегистрации ее автомобиля «Hyundai Solaris» на нового собственника.

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