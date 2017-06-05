Поклонская заявила, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась замуж

Ранее в СМИ сообщалось, что партия «Яблоко» отправила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле. В интервью РИА Новости депутат подчеркнула, что всегда тщательно скрывала личную жизнь, так как у каждого есть право на личное пространство, но раз пошли такие разговоры, то готова все объяснить.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело!?» — сказала Поклонская.

По ее словам, есть еще одна причина, по которой она представлялась замужней.