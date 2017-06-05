Чиновники правительства Пермского края обнародовали доходы

Доход Рыбакина составил 16 млн 992 тыс. 455 рублей. Это с учетом доходов от продажи недвижимости и иных доходов. В индивидуальной собственности у него две квартиры, жилой дом, гараж-бокс, земельный участок и нежилое помещение.

Первый заместитель председателя правительства региона Ольга Антипина задекларировала доход в 3,3 млн рублей. Она на праве индивидуальной собственности владеет квартирой, в долевой собственности у нее жилой дом и земельный участок.

Еще один первый зампред — министр территориального развития Прикамья Роман Кокшаров указал 3,6 млн рублей, полученных в 2016 году. В индивидуальной собственности у него три земельный участка и гараж, в совместной собственности квартира, в долевой собственности — два жилых дома. Автомобиль — грузовая «Тойота».

Зампред правительства Ирина Ивенских заработала в 2016 году 3,7 млн рублей. В индивидуальной собственности у нее есть квартира. У зампреда Татьяны Абдуллиной доход указан в размере 2,3 млн рублей. В индивидуальной собственности у нее квартира, два земельных участка, жилое строение и нежилое здание. Авто — «Ниссан».

Зампред правительства и министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов отчитался о 3,6 млн рублей, заработанных в прошлом году. В индивидуальной собственности у него числятся жилой дом, земельный участок и автомобиль «Тойота».