Численность гражданских и муниципальных служащих в крае сократилась на 0,7%

На должностях муниципальной службы работали 8,3 тыс. человек, что составило 74,8% от общей численности работников, занятых в органах местного самоуправления.



По данным Пермьстата, по сравнению с 1 кварталом 2016 года численность замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти сократилась на 0,7% и составила 17,5 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих за январь-март 2017 года составила 26442 руб., муниципальных служащих — 29431 руб.



Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти субъектов РФ была выше, чем у гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти на 55,5%, и на 27,9%, чем у муниципальных служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями.