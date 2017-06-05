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09:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Численность гражданских и муниципальных служащих в крае сократилась на 0,7%

В органах государственной власти Пермского края должности государственной гражданской службы замещали 12,5 тыс. человек, или 40,2% от общей численности работников, занятых в органах государственной власти.

На должностях муниципальной службы работали 8,3 тыс. человек, что составило 74,8% от общей численности работников, занятых в органах местного самоуправления.

По данным Пермьстата, по сравнению с 1 кварталом 2016 года численность замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти сократилась на 0,7% и составила 17,5 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих за январь-март 2017 года составила 26442 руб., муниципальных служащих — 29431 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти субъектов РФ была выше, чем у гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти на 55,5%, и на 27,9%, чем у муниципальных служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями.

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