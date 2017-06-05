Лидера ЕР в Усть-Кутском районе исключат из партии за пьяную аварию

Как сообщает пресс-служба ИРО ЕР, на заседании местного политсовета будет также рассмотрен вопрос сложения полномочий секретаря местного отделения. Как 2 июня сообщал портал www.ust-kut24.ru, Александр Малышев попал в ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Основанием для исключения Малышева является решение президиума генсовета партии ЕР от 12 декабря 2012 года «О дополнительных мерах по усилению ответственности членов партии за свершение действий, дискредитирующих Всероссийскую политическую партию “Единая Россия”, в котором говорится, что управление членом партии транспортным средством в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения является действием, дискредитирующим партию и несовместимым с его членством…».