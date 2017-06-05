Главой Яковлевского района Приморья снова избран Николай Вязовик

Владивосток, 5 июня, PrimaMedia.

Процедура избрания нового руководителя завершилась в Яковлевском районе Приморья. Большинством голосов депутатов местной Думы сегодня, 5 июня, избран Николай Вязовик, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Все кандидаты на должность главы прошли жесткий отбор в два этапа — проверку документов и собеседование. Третий и самый важный этап — голосование депутатского корпуса. Сегодня большинство поддержало кандидатуру Николая Вязовика», — сообщили в департаменте внутренней политики.

Справка: ВЯЗОВИК Николай Васильевич. Родился 21 мая 1955 года в селе Достоевка Яковлевского района. В 1988 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности экономист организатор сельского хозяйства. В 2000 году занимал пост главы администрации МО Яковлевского района, а после был главой Яковлевского района. До текущего избрания занимал должность директора партизанского филиала «Примтеплоэнерго». Имеет высшее профессиональное образование, женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, 7 марта 2015 года в силу вступили поправки в закон «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края». В 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского и Красноармейского муниципальных районов. В 2016 году — Анучинского, Кировского, Октябрьского и Пожарского районов, Находки и Спасска. В этом году избраны главы Артема, Арсеньева и ЗАТО Фокино.