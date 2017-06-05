Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
Финский журналист ответил после приглашения Захаровой в Чечню
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
10:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Голикова предупредила о краткосрочном эффекте повышения пенсионного возраста

Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что повышение пенсионного возраста сделает Пенсионный фонд России (ПФР) сбалансированным, но это временная мера. Когда этот источник будет исчерпан, государству придется начать выплачивать то, на чем в свое время сэкономили.

Источник: РИА "Новости"

Повышение пенсионного возраста сделает Пенсионный фонд России (ПФР) сбалансированным, но это временная мера. Об этом заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова в интервью газете «Известия». Когда этот источник будет исчерпан, государству придется начать выплачивать то, на чем в свое время сэкономили, предупреждает она.

Ведь пенсионный взнос — это отложенная заработная плата, она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию. И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать — когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан.
Татьяна Голикова
Председатель Счетной палаты России

Глава контрольного органа также отметила, что неправильно вырывать из контекста развития пенсионного законодательства только тему пенсионного возраста. «В 2012 году правительство принимало стратегию развития пенсионной системы. Мы что, от нее отказываемся? Мы собираемся ее принципы поменять?» — сказала она.

Читайте также
Голикова рассказала о нарушениях по исполнению бюджета на 700 млрд рублей

Руководитель Счетной палаты заметила, что тема повышения пенсионного возраста «звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить».

Кроме того, она также напомнила, что «среди наших пенсионеров 25 процентов — досрочники». Причем выплаты этим людям будут делаться за счет тех, кому увеличивают пенсионный возраст. «Считаю, что давно уже назрела тема реформирования системы социального страхования в России. От того, как быстро мы к этому приступим, во многом зависят процессы и в экономической жизни, и в благополучии наших граждан», — сказала Голикова.

Идея повышения пенсионного возраста в России обсуждается на протяжении нескольких лет. Активным сторонником этого выступает глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, называл вопрос повышения пенсионного возраста тонким, чувствительным и требующим неспешного подхода.

Комментарии
2
А Б
Какие бы споры сейчас не велись на различных уровнях власти, какие бы аргументы "за" и "против" повышения пенсионного возраста не выдвигались, результат будет один - пенсионный возраст повысят, что же касается конкретных цифр, то это уже вопрос второй. Но сделано это будет не ранее, чем после президентских выборов 2018 года, чтобы не возбуждать недовольство населения властью.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
вася полянский
пущай подымаютЪЪЪЪ! один ХреНъ пенсия ни какая... конЭчно ж лучи чем ни чего но роза не держите меня за там!))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко рассказал, что Путин похитил у Украины
Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром
ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по авианосцам США
СМИ: Один из нападавших в Лондоне пытался вербовать детей
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
Данни объявил об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" провел в клубе 9 лет
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь