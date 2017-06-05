В Самаре высшие чиновники должны иметь образование не ниже магистратуры

По информации администрации Самары, согласно принятому главой города постановлению, теперь для того, чтобы занимать высшие и главные должности муниципальной службы требуется иметь не просто высшее профессиональное образование, а высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Для лиц, занимающих ведущие и старшие должности муниципальной службы, потребуется высшее образование.

Для младших должностей муниципальной службы требуется профессиональное образование.