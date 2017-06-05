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10:32 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре высшие чиновники должны иметь образование не ниже магистратуры

Олег Фурсов внёс изменения в положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации города.

По информации администрации Самары, согласно принятому главой города постановлению, теперь для того, чтобы занимать высшие и главные должности муниципальной службы требуется иметь не просто высшее профессиональное образование, а высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Для лиц, занимающих ведущие и старшие должности муниципальной службы, потребуется высшее образование.

Для младших должностей муниципальной службы требуется профессиональное образование.

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