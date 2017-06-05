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11:44 (мск), источник: Actualitati.md

ПСРМ провела массовый протест перед офисом либералов по поводу вывоза мусора

Сегодня, 5 июня члены Партии социалистов РМ, активисты Молодой Гвардии и рядовые граждане устроили массовый протест перед офисом ЛП, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Цель митинга — добиться каких-либо действий, со стороны либералов, по поводу вывоза мусора из Кишинева.

Сейчас в Кишиневе мы можем наблюдать огромные накопления мусора. В летний период при температуре выше +22, +23 градусов это экологическая катастрофа. Это в первую очередь эпидемия. Если наши чиновники не предпримут никаких действий — наш город ждет эпидемия. На сегодняшний день в Бубуечь находится председатель комиссии ЖКХ, а так же несколько муниципальных советников, но где директоруправления Autosalubritate, ТудорМанев, где исполняющий обязанности вице-примар Нистор Грозаву, где чиновники, которые должны предпринимать какие-либо действия — они бездействуют. Это не просто халатность, это предумышленное бездействие. Чтобы всяческим образом дискредитировать нынешний арест Дорина Киртоакэ.

У вице-примара есть достаточное количество полномочий, чтобы принимать решения. Эта проблема продолжается несколько месяцев, все о ней знают, в том числе и Манев, но на протяжении нескольких месяцев не было предпринято никаких действий. Если Манев, вице-примар и другие чиновники будут бездействовать, то нас ждет экологическая катастрофа, за которую отвечать нужно будет уже в суде — это грубая халатность, которая может привлечь к возбуждению уголовных дел,-отметил муниципальный советник Юрий Витнянский.

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