ПСРМ провела массовый протест перед офисом либералов по поводу вывоза мусора

Цель митинга — добиться каких-либо действий, со стороны либералов, по поводу вывоза мусора из Кишинева.

Сейчас в Кишиневе мы можем наблюдать огромные накопления мусора. В летний период при температуре выше +22, +23 градусов это экологическая катастрофа. Это в первую очередь эпидемия. Если наши чиновники не предпримут никаких действий — наш город ждет эпидемия. На сегодняшний день в Бубуечь находится председатель комиссии ЖКХ, а так же несколько муниципальных советников, но где директоруправления Autosalubritate, ТудорМанев, где исполняющий обязанности вице-примар Нистор Грозаву, где чиновники, которые должны предпринимать какие-либо действия — они бездействуют. Это не просто халатность, это предумышленное бездействие. Чтобы всяческим образом дискредитировать нынешний арест Дорина Киртоакэ.