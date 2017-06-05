ПСРМ провела массовый протест перед офисом либералов по поводу вывоза мусора
Сегодня, 5 июня члены Партии социалистов РМ, активисты Молодой Гвардии и рядовые граждане устроили массовый протест перед офисом ЛП, сообщает Actualitati.md.
Сегодня, 5 июня члены Партии социалистов РМ, активисты Молодой Гвардии и рядовые граждане устроили массовый протест перед офисом ЛП, сообщает Actualitati.md.
Цель митинга — добиться
Сейчас в Кишиневе мы можем наблюдать огромные накопления мусора. В летний период при температуре выше +22, +23 градусов это экологическая катастрофа. Это в первую очередь эпидемия. Если наши чиновники не предпримут никаких действий — наш город ждет эпидемия. На сегодняшний день в Бубуечь находится председатель комиссии ЖКХ, а так же несколько муниципальных советников, но где директоруправления Autosalubritate, ТудорМанев, где исполняющий обязанности
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