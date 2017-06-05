Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин снова попробует выйти на свободу по УДО
Дело осуждённого на 8 лет Александра Солодкина будет рассмотрено 14 июня
Дело осуждённого на 8 лет Александра Солодкина будет рассмотрено 14 июня
Бывший
Александр
Напомним, бывший
Отца и сына Солодкиных следствие обвиняло в том, что они не просто входили в преступное сообщество, но также и руководили одним из его «структурных подразделений», а также помогали налаживать связи в органах государственной власти. Александр Солодкин находился под стражей с 2010 года. Следствие полагает, что он входил в руководство так называемого «труновского» организованного преступного сообщества, которое в конце 90-х — начале 2000-х в Новосибирской области вело криминальные войны с другими преступными группировками, занималось отмыванием преступных денег, вымогательством
В октябре 2016 года