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10:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин снова попробует выйти на свободу по УДО

Дело осуждённого на 8 лет Александра Солодкина будет рассмотрено 14 июня Верх-Исетским райсудом Екатеринбурга.

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин снова попробует выйти на свободу по УДО, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Александр Солодкин-младший, осужденный на 8 лет за причастность к организованной преступной группировке, вновь подал в суд ходатайство об об условно-досрочном освобождении (УДО). Оно будет рассмотрено 14 июня Верх-Исетским райсудом Екатеринбурга.

Напомним, бывший вице-мэр Александр Солодкин-младший был приговорен судом к 8 годам заключения за участие в ОПГ «Труновские». .

Отца и сына Солодкиных следствие обвиняло в том, что они не просто входили в преступное сообщество, но также и руководили одним из его «структурных подразделений», а также помогали налаживать связи в органах государственной власти. Александр Солодкин находился под стражей с 2010 года. Следствие полагает, что он входил в руководство так называемого «труновского» организованного преступного сообщества, которое в конце 90-х — начале 2000-х в Новосибирской области вело криминальные войны с другими преступными группировками, занималось отмыванием преступных денег, вымогательством и т. п. По данным следствия, «банда Трунова» была одним из крупнейших преступных объединений в России и крупнейшим таким объединением в Новосибирске и регионе. Группировка существовала и активно действовала с конца 1980-х до 2000-х годов. На ее счету множество преступлений, в том числе убийства, бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное приобретение, продажа, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Группировка имела, в частности, собственную бригаду киллеров.

В октябре 2016 года Солодкин-младший подавал ходатайство об УДО, однако позже оно было отозвано.

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