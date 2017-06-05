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11:09 (мск), источник: РБК

Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром

Йемен и Ливия объявили о разрыве дипотношений с Катаром, присоединившись к группе стран, которые 5 июня разорвали свои связи с Дохой. Таким образом, сотрудничество приостановили Йемен, Ливия Бахрейн, Египет, ОАЭ и Эр-Рияд.

Источник: AP 2017

Правительство Йемена вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией разорвало свои дипломатические отношения с Катаром и подтвердили информацию о выводе Катара из арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами. Об этом сообщает Al Arabia.

Телеканал отмечает, что Сана (столица Йемена. — РБК) обвинила Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок.

Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и правительство Ливии, сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Практика Катара по борьбе с ополчением хуситов и поддержке экстремистских формирований вышла наружу», — приводит телеканал текст заявления правительства Йемена.

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Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и временное правительство Ливии, рассказал в интервью с телеканалом Sky News Arabia глава МИД страны Мохаммед Аль Дэри. Министр подчеркнул, что временный ливийский кабинет под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны, пошел на такой шаг в знак солидарности с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

«Катар является основным источником снабжения оружием ливийского отделения экстремистской организации “Братья-мусульмане” и других исламистских вооруженных группировок с 2012 года и представляет собой угрозу для национальной безопасности арабского мира», — заявил он в эфире телеканала.

Ранее в понедельник, 5 июня, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах. Все четыре страны отметили, что закроют транспортное сообщение с Катаром. Так, несколько авиаперевозчиков уже объявили о прекращении полетов в Доху, среди них FlyDubai.

Помимо этого, исламская военная коалиция по главе с Эр-Риядом, состоящая из Египта, Бахрейна, ОАЭ и ряда других стран, прекратили участие Катара в операции против ИГ.

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