Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром

Правительство Йемена вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией разорвало свои дипломатические отношения с Катаром и подтвердили информацию о выводе Катара из арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами. Об этом сообщает Al Arabia.

Телеканал отмечает, что Сана (столица Йемена. — РБК) обвинила Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок.

Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и правительство Ливии, сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Практика Катара по борьбе с ополчением хуситов и поддержке экстремистских формирований вышла наружу», — приводит телеканал текст заявления правительства Йемена.