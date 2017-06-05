За год работы закона о ДВ-гектаре выдано более 18 тысяч участков

Владивосток, 5 июня, PrimaMedia.

Из 91 тысячи заявлений, которые были поданы за год работы закона о дальневосточном гектаре, уже более 18 тысяч удовлетворены, еще по 10,7 тысячам принято положительное решение. Как сообщили ИА PrimaMedia в агентстве по развитию человеческого капитала, самым популярным и самым активным регионом среди заявителей остается Приморский край.

«Приморский край — лидер интересов граждан из недальневосточных регионов России: 35% от заявок граждан России, проживающих вне Дальнего Востока. Лидерство по количеству заявлений удерживают регионы Дальневосточного федерального округа. Более 35 тысяч заявлений поступило на земельные участки от Приморцев, 17,4 тысячи — в Республике Саха (Якутия) и 13,8 тысяч — в Хабаровском крае», — сообщили в АРЧК.

Наибольший интерес к Программе среди недальневосточных регионов проявляют Москва и Московская область, откуда поступило 2639 заявлений. 980 заявок подали петербуржцы и жители Ленинградской области. 526 заявлений на «дальневосточный гектар» поступило из Свердловской области и 425 — из Краснодарского края.

«Коллективная форма подачи заявления на “дальневосточные гектары” достаточно популярна: из 91 тысячи заявлений, поданных гражданами, более 10% приходится на заявителей, объединившихся в группы. Они объединяются для того, чтобы совместно осваивать землю. Коллективные заявки подают члены семьи, родные, друзья, партнеры по бизнесу, получая дополнительные возможности для ведения своего дела, открытия фермерского хозяйства, строительства, а также, в перспективе, для создания новых поселений», — рассказал представитель агентства.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировало карту регионов Дальневосточного федерального и выделило 53 «точки притяжения» интереса граждан. В результате получилась карта с множеством отметок, в том числе в Приморском крае.

«Безусловно, наиболее популярны земли, находящиеся вблизи инфраструктурных объектов, в рядом с культурными или природными достопримечательностями, вблизи моря. 25 скоплений земельных участков находятся в Приморском крае. Наибольшее число (девять) располагаются в Хасанском районе — это место с уникальной живописной природой, рядом с морем и массой достопримечательностей часто называют «Дальневосточной ривьерой», — отметили в АРЧК.