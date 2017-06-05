Черногория сегодня официально стала членом НАТО

Черногория сегодня, 5 июня, формально стала 29-м членом НАТО. В этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном примут участие в церемонии передачи в государственном департаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о вступлении в альянс этой балканской республики.

19 мая 2016 года страны НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. 28 апреля 2017 года парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО. 12 мая текущего года правительство Черногории сообщило, что все 28 стран — членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении этого балканского государства в альянс.

Отметим, Россия резко негативно оценила данный шаг балканской республики.

Напомним, осенью 2016 года в Черногории произошла попытка государственного переворота. и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков, помимо сербских националистов, входили и два агента российской разведки. Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.