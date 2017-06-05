Черногория сегодня официально стала членом НАТО
Страна стала 29-м
Страна стала 29-м
Черногория сегодня, 5 июня, формально стала 29-м членом НАТО. В этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном примут участие в церемонии передачи в государственном департаменте США в присутствии
19 мая 2016 года страны НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. 28 апреля 2017 года парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО. 12 мая текущего года правительство Черногории сообщило, что все 28 стран — членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении этого балканского государства в альянс.
Отметим, Россия резко негативно оценила данный шаг балканской республики.
Напомним, осенью 2016 года в Черногории произошла попытка государственного переворота. и покушения на тогдашнего
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