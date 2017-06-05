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11:55 (мск), источник: ТАСС

Экс-главу Библиотеки украинской литературы приговорили к 4 годам условно за экстремизм

Шарина признана виновной в возбуждении национальной ненависти и вражды, а также в растрате денежных средств в корыстных целях.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам заключения условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, признав ее виновной в экстремизме и растрате, передает корреспондент ТАСС.

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«Признать Шарину виновной по ст. 282, ч. 3 и 4 ст. 160 УК. Назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — огласила решение судья Елена Гудошникова.

Защита заявила, что считает незаконном и необоснованным приговор суда и обжалует его.

«Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она же, Шарина, совершила растрату денежных средств в корыстных целях», — зачитала приговор судья Елена Гудошникова.

Как отмечается в приговоре, Шарина в 2011—2015 годы, являясь должностным лицом, в нарушение закона «О противодействии экстремистской деятельности» организовала распространение среди посетителей библиотеки книжных изданий Дмитро Корчинского, которые признаны судом экстремистскими материалами и запрещены к использованию.

В ходе прений сторон прокурор Людмила Баландина просила приговорить Шарину к 5 годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст. Сама Шарина отвергла все обвинения в свой адрес и просила оправдательного приговора.

Комментарии
3
Сергей Саморуков
Статья не об этом . Кстати , Вы Библию читали ? Вот где экстремизма под завязку , но ... Путин запретил религиозные книги считать экстремистскими . Он же и в этом спец , как и во всём другом .
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игорь курочкин
То ли дело США Ливию научили жить, Ирак тоже - теперь Сирию хотят научить.
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Сергей Саморуков
Офигеть!!! Эдак можно любого директора библиотеки иностранной литературы за шпионаж в пользу США посадить . Хорошая статья в довесок к интервью с Путиным , где он требует не учить Россию демократии , мол , у нас всё нормально .
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