Экс-главу Библиотеки украинской литературы приговорили к 4 годам условно за экстремизм

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам заключения условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, признав ее виновной в экстремизме и растрате, передает корреспондент ТАСС.

«Признать Шарину виновной по ст. 282, ч. 3 и 4 ст. 160 УК. Назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — огласила решение судья Елена Гудошникова.

Защита заявила, что считает незаконном и необоснованным приговор суда и обжалует его.

«Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она же, Шарина, совершила растрату денежных средств в корыстных целях», — зачитала приговор судья Елена Гудошникова.

Как отмечается в приговоре, Шарина в 2011—2015 годы, являясь должностным лицом, в нарушение закона «О противодействии экстремистской деятельности» организовала распространение среди посетителей библиотеки книжных изданий Дмитро Корчинского, которые признаны судом экстремистскими материалами и запрещены к использованию.

В ходе прений сторон прокурор Людмила Баландина просила приговорить Шарину к 5 годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст. Сама Шарина отвергла все обвинения в свой адрес и просила оправдательного приговора.