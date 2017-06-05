Губернатор Назаров провел тест-драйв автомобилям для омских соцработников

Так, 19 внедорожников «Шевроле Нива» предназначены для сельских районов, а 4 автомобиля «Лада Гранта» останутся в Омске.

Ходовые качества внедорожника «Шевроле Нива» Виктор Назаров оценил сам, отметив, что механическая коробка передач более удобна для сельских дорог.

«На машине с механической коробкой переключения передач легче выбираться, если забуксовал. Это преимущество, особенно для сельских дорог. Ну и, новый автомобиль есть новый автомобиль. Водители довольны, и руководителям центров не нужно тратить деньги на ремонт», — цитирует Виктора Назарова пресс-служба облправительства.

Виктор Назаров также отметил, что на старых «Жигулях» центры соцобслуживания не могли справляться со всем функционалом.

«Главная задача — обеспечить людям социальное обслуживание надлежащего качества. На автомобилях, которым десять лет и более, предоставить качественные услуги невозможно, особенно это касается населения сельских территорий. “Жигули” 7-й модели уже не могли выполнять тот функционал, который требуется. Принято решение приступить к обновлению автопарка комплексных центров социального обслуживания региона. Ставится задача обеспечить социальную службу надежным транспортом, так что эта работа будет продолжена», — заявил Назаров.

По словам губернатора, модернизация центров социального обслуживания завершится в следующем году.