Поклонская сомневается, что Порошенко когда-либо сможет посетить Крым

«Люди его здесь не поймут. Правоохранители не смогут обеспечить безопасность этому товарищу», — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, после последнего посещения Крыма (конец февраля 2014 года — начало «крымской весны» — ред.), у Петра Порошенко вряд ли возникнет желание снова посетить полуостров.

«Тогда он еле ноги унес. Мой помощник, который занимается моей безопасностью, придал ускорение его побегу. А, может быть, спас нынешнего президента Украины от разъяренной толпы — хотели разорвать здесь этого Порошенко», — подчеркнула депутат.