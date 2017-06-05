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11:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сергей Белов назвал возможную застройку Шуваловской промзоны в Нижнем Новгороде «далеко идущими планами»

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов назвал возможную застройку Шуваловской промзоны «далеко идущими планами». Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после оперативного совещания 5 июня 2017 года.

По его словам, в ближайшее время не планируется застройка Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах, на территории которой находятся бывший полигон ТБО, недействующее кладбище и производственно-складские помещения.

«Вы, наверно, думаете, что мы на свалке жилье собираемся строить? На самом деле, нет. Это далеко идущие планы», — отметил Белов.

Напомним, что 3 июня 2017 года администрация Нижнего Новгорода утвердила проект планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах.

Напомним также, что в январе 2017 года первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов заявил, что горадминистрация рассчитывает начать рекультивацию полигона в Шуваловской промзоне в 2018 году. По его словам, в 2017 году администрация планирует провести геологические работы, составить техзадание и затем разработать проектную документацию на рекультивацию полигона.

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