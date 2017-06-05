Сергей Белов назвал возможную застройку Шуваловской промзоны в Нижнем Новгороде «далеко идущими планами»

По его словам, в ближайшее время не планируется застройка Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах, на территории которой находятся бывший полигон ТБО, недействующее кладбище и производственно-складские помещения.

«Вы, наверно, думаете, что мы на свалке жилье собираемся строить? На самом деле, нет. Это далеко идущие планы», — отметил Белов.

Напомним, что 3 июня 2017 года администрация Нижнего Новгорода утвердила проект планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах.