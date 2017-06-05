Осужденный экс-заммэра Новосибирска Солодкин-младший подал повторное прошение на УДО
Решение по нему может быть принято на заседании 14 июня в
Решение по нему может быть принято на заседании 14 июня в
НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель мэра Новосибирска Александр
«Заседание состоится 14 июня в 09:30. На предыдущем заседании, 22 мая, объявили перерыв для предоставления дополнительного характеризующего материала адвокатом», — сказал собеседник агентства.
Солодкин с осени 2016 года отбывает наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге. До этого он около 6,5 лет провел в СИЗО-1 в Новосибирске.
Ранее сообщалось, что в июле 2016 года Солодкин уже просил об УДО, но получил отказ. В качестве одного из оснований для отказа суд назвал отсутствие со стороны осужденного интереса к работе или обучению.
Представитель администрации СИЗО отметил в суде, что за все время заключения Солодкину был сделан один выговор — за просмотр телевизора после отбоя. Он вел себя «вежливо и корректно», но вину не признал, в преступлении не раскаялся, интереса к работе или обучению в условиях изолятора не проявлял. По этой причине администрация СИЗО приняла решение, что его
Дело Солодкиных
В октябре 2015 года Новосибирский областной суд признал бывшего заммэра Новосибирска Александра
Александр
Так называемая труновская группировка, за участие в которой был осужден Солодкин, действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки заключения.