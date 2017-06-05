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11:52 (мск), источник: Newslab.ru

Сергей Натаров проконтролирует подготовку к юбилею Енисейска

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Натаров включен в комитет по подготовке и проведению празднования 400-летия Енисейска. Такое распоряжение на днях подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2017

Напомним, комитет был создан еще в 2015 году. Тогда в него вошли чиновники краевого и федерального уровня.

Сегодня есть большие сомнения в исполнении программы подготовки к юбилею, — прокомментировал парламентарий, — в городе не развивается инфраструктура, нет условий, которые сделали бы Енисейск привлекательным для туристов. Реставрационные работы идут с большим отставанием от графика. Между тем, до юбилея осталось не так уж много времени. Именно это и стало причиной моего включения в состав комитета.

В прошлом году, в ходе проверки Счетной палатой Красноярского края было выявлено множество нарушений в расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку Енисейска к празднованию. На момент проверки из 2 млрд. рублей было потрачено по назначению всего 180 млн.

Подобное положение не допустимо, — сказал Натаров, — оно пагубно сказывается как на имидже края, так и на самих жителях города. Эту ситуацию надо срочно исправлять, чтобы потом не краснеть перед жителями Енисейска и многочисленными гостями, которые приедут на юбилей.

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