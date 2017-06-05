Депутаты Воронежской области создадут в соцсетях группы для молодежи

Депутаты Госдумы — члены партии «Единая Россия» от Воронежской области обсудили тему детского суицида с представителями НКО на заседании круглого стола в пятницу, 2 июня. Заседание прошло в рамках традиционной региональной недели в «Единой России». Воронежские чиновники напомнили о том, что Госдума приняла закон, определяющий уголовную ответственность за создание «групп смерти» в соцсетях. Депутаты решили постоянно мониторить такие группы и создавать им альтернативы — группы, направленные на развитие творческих инициатив у детей и подростков, а также усилить внеклассную работу в школах.

По мнению парламентария Евгения Ревенко, инициатива Госдумы должна подкрепляться активным противодействием «группам смерти» со стороны общества. Большую роль здесь могут сыграть НКО, широко представленные в социальных сетях. Евгений Ревенко подчеркнул, что в Воронежской области много деятельных и неравнодушных людей, и это серьезный ресурс для противодействия негативу в соцсетях.

Помимо «групп смерти», депутаты обсудили с общественниками и другие общественно важные вопросы, в том числе реализацию партпроекта ход и перспективы реализации в регионе партпроекта «Здоровое будущее». Координатор проекта в Воронежской области — депутат Госдумы Татьяна Сапрыкина. Депутаты поговорили о качестве и доступности медицинской помощи, снижении смертности, увеличении продолжительности жизни населения и борьбе населения с вредными привычками. По словам Татьяны Сапрыкиной, достойных показателей можно достичь лишь при консолидации усилий федеральных и региональных властей, муниципалитетов, гражданского общества, бизнеса и граждан.

Депутат Андрей Марков поддержал инициативу офицерского собрания Воронежской области о проверке старых учебников по истории России. По информации, представленной парламентарию, такие учебные пособия не содержит упоминаний о Великой Отечественной войне. Андрей Марков подготовит соответствующее обращение в Министерство образования и науки РФ.

В рамках региональной недели депутаты Госдумы поучаствовали в декаде тематических приемов по социальным вопросам. Ее приурочили ко Дню социального работника и Дню образования Воронежской области. Многие вопросы, которые поднимали воронежцы в ходе декады приемов, удалось решить на месте.