Сохранение языков народов России обсудит председатель ЗС Приангарья на Ливадийском форуме

Как 5 июня 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, фестиваль начался сегодня в Крыму. Его центральным событием станет Ливадийский форум, главная задача которого выработать эффективные инструменты взаимодействия для развития общего культурного и гуманитарного пространства, сохранения и развития русского языка и языков народов России.

Пленарное заседание форума откроет председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. В работе примут участие глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие официальные лица. Также среди участников руководители федеральных и региональных органов государственной власти, представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости.

Обмен опытом в рамках Ливадийского форума и фестиваля «Великое русское слово» имеет большое значение для расширения межнационального сотрудничества и реализации международных и межнациональных проектов в регионах. Так, на территории Иркутской области проживает более 160 народов и этнических групп, и вопросы сохранения и развития национальных языков, культур и этнических традиций постоянно находятся в центре внимания как представителей власти, так и общественных организаций.

Фото с сайта ЗС Иркутской области.