Низкое место Хабаровского края в экорейтинге оспорили общественники на региональном форуме

Хабаровск, 5 июня, AmurMedia.

Проблемы защиты природы Хабаровского края обсудили представители общественности и правоохранительных органов на экологическом форуме. Кроме того, было сообщено об упразднении природоохранной прокуратуры, передает ИА AmurMedia.

Второй открытый форум прокуратуры региона на тему: «Год экологии: исполнение природоохранного законодательства в Хабаровском крае» прошел в краевой столице.

Одной из центральных тем для дискуссии стала 69-ая позиция региона в экологическом рейтинге. По словам заместителя министра природных ресурсов Виктора Бардюка, вопросы вызывает один из определяющих критериев рейтинга.

— Чем больше в регионе публикаций на экологическую тематику, тем, по мнению «Зеленого патруля», ситуация обстоит хуже. Мы им и писали, указывая на несогласие. Хотя у нас количество таких публикаций — один из целевых показателей. Это экологическое просвещение. Таким образом, рейтинг достаточно спорный, — подчеркнул Виктор Бардюк.

В то же время все участники согласились с тем, что количество возбужденных уголовных дел в природоохранной сфере и рост числа обращений граждан сигнализирует о серьезных экологических проблемах.

Кроме того, на форуме было объявлено, что Хабаровская природоохранная прокуратура упразднена, а ее обязанности переходят региональной прокуратуре.

— Мы получили уведомление, что создана Амурская природоохранная прокуратура. Она будет межрегиональной и в нее войдет в том числе и Хабаровский край. На сегодня аппарат этого ведомства формируется, ждем когда назначат официального руководителя, — сообщил первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков.

Также по публикациям агентства прокуратурой и транспортной прокуратурой будут проведены проверки в отношении стихийных свалок в Ванинском и Нанайском районе, проверка жалоб жителей Ванино на неприятный запах от центральной котельной, а также проверка в отношении порта Ванино в связи с участившимися заявлениями о пылении глинозема.