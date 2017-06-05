В Севастополе начинается строительство филиала парка «Патриот» — Овсянников

«В Севастополе начинается строительство филиала парка “Патриот”. На прошлой неделе совместно с командующим ЧФ Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа Андреем Гурулевым была утверждена схема размещения объектов на первой площадке парка — около 30-ой береговой батареи (возле поселка Любимовка)», — сказал Овсянников.

По его словам, стоит задача уже в сентябре этого года провести на территории комплекса международного патриотического форума «Зарница», в котором примут участие 10 тыс детей из России и других стран мира.

По его словам, стоит задача уже в сентябре этого года провести на территории комплекса международного патриотического форума «Зарница», в котором примут участие 10 тыс детей из России и других стран мира.

В свою очередь заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев сообщил, что уже сформирована рабочая группа по реализации первого этапа филиала парка «Патриот». «Завтра ожидается прибытие командующего Южного военного округа с проведением первого заседания рабочей группы с участием ЧФ и властей города. В настоящий момент Министерством обороны производится формирование группировки сил и средств на площадке первого комплекса», — проинформировал он.

Пономарев ответил, что задачи города при строительстве объекта сводятся к организационной и инфраструктурной поддержке. «Это касается обеспечения водоснабжением, телефонной связью и отдельным вопросами по проведению противопожарных работ на этой территории», — подчеркнул чиновник.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), филиал парка «Патриот» в Севастополе планируется развернуть на трех площадках: в районе береговых батарей, Молочной балке и Балаклаве.