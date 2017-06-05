Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации о доходах

Ранее, рассказывая журналистам о своем текущем семейном статусе, Поклонская не раз утверждала, что замужем и воспитывает ребенка. Но, как оказалось, за время, прошедшее после многочисленных интервью, в личной жизни депутата произошли изменения.

— Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок, — рассказала Поклонская в интервью РИА Новости. — И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, мы расстались. И поэтому указывать в декларации мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело?

Поклонская отметила, что никогда не любила делать достоянием общественности информацию о своей личной жизни. Но поскольку вопросы о семейном статусе возникли в связи с публикацией декларации о доходах, она решила развеять домыслы и слухи на этот счет и объяснить, почему всегда публично представлялась замужней.

— Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться, — призналась Поклонская. — Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно.

Что же касается автомобиля Hyundai Solaris, которым экс-прокурор Крыма владела до 2015 года, то два года назад она подарила его своему отцу на день рождения.

— У него была старенькая «пятерка» 1985 года выпуска, — пояснила Поклонская. — Hyundai я не должна была указывать, поскольку не владела им на конец 2015 года и не извлекла прибыли, так как это был договор дарения.

В своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала годовой доход в размере 2,6 миллиона рублей. В основном это заработная плата, полученная ею до избрания депутатом Государственной думы РФ. Недвижимое имущество у депутата госдумы РФ отсутствует. Есть только двухкомнатная квартира в Москве, находящаяся у Поклонской во временном пользовании как у депутата.