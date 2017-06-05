Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации о доходах
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская объяснила отсутствие в декларации о доходах за 2016 год данных об имуществе своего супруга и автомобиле.
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская объяснила отсутствие в декларации о доходах за 2016 год данных об имуществе своего супруга и автомобиле.
Ранее, рассказывая журналистам о своем текущем семейном статусе, Поклонская не раз утверждала, что замужем и воспитывает ребенка. Но, как оказалось, за время, прошедшее после многочисленных интервью, в личной жизни депутата произошли изменения.
— Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок, — рассказала Поклонская в интервью РИА Новости. — И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, мы расстались. И поэтому указывать в декларации мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело?
Поклонская отметила, что никогда не любила делать достоянием общественности информацию о своей личной жизни. Но поскольку вопросы о семейном статусе возникли в связи с публикацией декларации о доходах, она решила развеять домыслы и слухи на этот счет и объяснить, почему всегда публично представлялась замужней.
— Очень много было людей, которые теплились
Что же касается автомобиля Hyundai Solaris, которым
— У него была старенькая «пятерка» 1985 года выпуска, — пояснила Поклонская. — Hyundai я не должна была указывать, поскольку не владела им на конец 2015 года и не извлекла прибыли, так как это был договор дарения.
В своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала годовой доход в размере 2,6 миллиона рублей. В основном это заработная плата, полученная ею до избрания депутатом Государственной думы РФ. Недвижимое имущество у депутата госдумы РФ отсутствует. Есть только двухкомнатная квартира в Москве, находящаяся у Поклонской во временном пользовании как у депутата.