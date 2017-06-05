Арбитражный суд поддержал прокуратуру в споре с властями Самары

По информации надзорного ведомства, Арбитражный суд Поволжского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы администрации Самары на решение областного арбитражного суда и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по исковому заявлению региональной прокуратуры к администрации Самары и ООО «Рось» о признании недействительным пункта договора аренды земельного участка в части слов: «Арендодатель вправе во внесудебном порядке отказаться от настоящего договора, предупредив арендатора не менее чем за один месяц до дня отказа, в случаях: неиспользования земельного участка в соответствии с видом его разрешенного использования, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего договора; если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока платежа не вносит арендную плату».

Кассационный суд подтвердил позицию прокуратуры области, что оспариваемый пункт договора противоречит земельному кодексу РФ, согласно которому досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.