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15:40 (мск), источник: 112.ua

Литва начала строить двухметровый забор на границе с Россией

Ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Литва сегодня, 5 июня, начала строить защитное ограждение на границе с Россией. Об этом сообщает местное издание Delfi.

До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.

Стоимость работ — 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы. На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием.

Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей. Все предусмотренные в договоре работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря этого года. Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью.

По словам правоохранителей, эти ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Ранее забор на границе с Россией начала устанавливать Латвия.

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Новости 112. Выпуск от 15:00, 05.06.2017
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