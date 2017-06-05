Литва начала строить двухметровый забор на границе с Россией
Ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.
Ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.
Литва сегодня, 5 июня, начала строить защитное ограждение на границе с Россией. Об этом сообщает местное издание Delfi.
До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.
Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.
На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей. Все предусмотренные в договоре работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря этого года. Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью.
По словам правоохранителей, эти ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.
Ранее забор на границе с Россией начала устанавливать Латвия.