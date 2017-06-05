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13:16 (мск), источник: ТАСС

Глава МЧС предложил разработать экономическую ответственность за неточный прогноз погоды

По словам Владимира Пучкова, «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц» должен работать в этой сфере.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков предлагает выработать механизм ответственности должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды.
Владимир Пучков
Глава МЧС

Пучков пояснил, что «именно такой механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился 29 мая на Москву и повлек человеческие жертвы. «Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать», — сказала Матвиенко, выразив соболезнование семьям погибших в Москве и Подмосковье.

По словам спикера, профильные комитеты должны разобраться, чем занимается Гидрометцентр, потому что нет гарантий, что подобное не повторится в любое время.

Справка
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Комментарии
9
Алексей *******
Для начала надо запустить пять-шесть метеоспутников, т.к. сейчас их всего два.
Тогда уже можно и за метеорологов браться.
Но правительству видимо денег жалко.
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Владимир *****
За синоптиков давно надо взяться за их ежедневную брехню!...Ещё бывший мэр Москвы Лужков обещал их разогнать....! Что касается региона 51,где я существую,то здесь брехня с погрешностью до 2-3 суток!
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Андрей Плаксин
В XIV веке наблюдался острый
дефицит синоптиков в Италии. Их казнили за неправильный прогноз.
А в наше время, если захотите узнать прогноз погоды, будете за это платить, если синоптики будут отвечать кошельком.
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