Глава МЧС предложил разработать экономическую ответственность за неточный прогноз погоды
По словам Владимира Пучкова, «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц» должен работать в этой сфере.
По словам Владимира Пучкова, «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц» должен работать в этой сфере.
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков предлагает выработать механизм ответственности должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.
Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды.
Пучков пояснил, что «именно такой механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился 29 мая на Москву и повлек человеческие жертвы. «Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать», — сказала Матвиенко, выразив соболезнование семьям погибших в Москве и Подмосковье.
По словам спикера, профильные комитеты должны разобраться, чем занимается Гидрометцентр, потому что нет гарантий, что подобное не повторится в любое время.
Тогда уже можно и за метеорологов браться.
Но правительству видимо денег жалко.
дефицит синоптиков в Италии. Их казнили за неправильный прогноз.
А в наше время, если захотите узнать прогноз погоды, будете за это платить, если синоптики будут отвечать кошельком.