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14:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В администрации Сочи объяснили поведение мэра на детском празднике

Претензии, предъявляемые к выступлению мэра Сочи Анатолия Пахомова на приуроченном ко Дню защиты детей мероприятии, надуманы и абсолютно гипертрофированы. Об этом заявил замруководителя пресс-службы городской администрации Микаэл Нерсесян радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 5 июня.

Таким образом чиновник прокомментировал реакцию сочинцев на поведение Пахомова, который во время торжественного открытия новой детской площадки бросил на землю подарки — сетку с разноцветными мячами.

«Все это теперь интерпретируется как небрежное отношение к детям, но после этого мэр оставался на этой площадке полчаса и с детьми играл», — сказал Нерсесян.

Он подчеркнул, что городские власти с начала июня запустили 145 подобных площадок по всему Сочи. Эффект от работы по организации досуга детей важнее, чем «некое вырванное из контекста видео, тиражируемое в интернете с негативными комментариями», уверен Нерсесян.

В то же время он отметил, что администрация Сочи сделают организационные выводы после произошедшего.

Неприятный инцидент с участием Пахомова произошел 1 июня. Видео с мероприятия, опубликованное в интернете, вызвало возмущение у жителей города. «Как собакам, мол, подавитесь», — написал один из пользователей соцсети. Некоторые посоветовали выдавать зарплату Пахомову таким же способом.

Пахомов был назначен главой Сочи в январе 2009 года, через несколько месяцев он победил на досрочных выборах мэра. В сентябре 2014-го чиновник переизбрался на этот пост.

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