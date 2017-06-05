«Преследование правозащитников и молодежная субкультура». На Южный Урал едут члены совета по правам человека при президенте РФ

Члены СПЧ планируют посетить восемь социальных и медицинских учреждений, восемь мест принудительного содержания, а также провести шесть круглых столов. Так, один круглый стол будет посвящен преследованию в Челябинской области адвокатов и правозащитников, в частности экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, в апреле бывшего омбудсмена доставили в полицию, когда он пытался помешать демонтажу автостоянки. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил административный арест на семь суток.

Также планируется провести круглый стол по молодежной субкультуре, где пойдет речь об инциденте на фестивале красок в Челябинске, где несовершеннолетние выкрикивали оскорбления в адрес служителей правопорядка, пинали и закидывали краской патрульные автомобили.

Андрей Бабушкин считает, что ситуация с правами человека в Челябинской области тревожна. «При ПНИ и психбольницах так и не созданы попечительские советы. Сотни ветхих домов не признаются таковыми. Из всего ОНК места принудительного содержания посещает всего лишь 2 человека. В любом случае о проблемах соблюдения прав человека в Челябинске мы все равно узнаем: ведь 26 июня прием граждан членами Совета запланирован до 22.30 (а это значит, что он вряд закончится и в полночь)», — написал он.