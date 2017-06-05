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13:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Почта Банк» и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве

Население сможет пользоваться современными финансовыми услугами.

Президент-председатель правления «Почта Банк» Дмитрий Руденко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках Петербургского международного экономического форума подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Теперь население сможет получать весь спектр современных финансовых услуг. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в правительстве Иркутской области.

Для региона очень важно, что одно из основных направлений деятельности «Почта Банка» — развитие сети для обслуживания населения.

«Для нашего региона с его огромной территорией и сотнями населенных пунктов, в которых не всегда есть банковские организации, это очень важное направление. Мы сейчас перед подписанием соглашения проговорили темы, которые необходимо совместно развивать. Это позволит решать проблемы доступности финансовых услуг. Ведь во многих отдаленных населенных пунктах нет ничего, кроме почтового отделения», — отметили в пресс-службе.

Для Иркутской области важен реализуемый «Почта Банком» экологический проект «Подари лес другу», в рамках которого проводится высадка деревьев.

Дмитрий Руденко отметил, что для них очень важна Иркутская область как один из ведущих регионов Сибири, поэтому они продолжили наращивать здесь присутствие и повышать доступность базовых финансовых услуг, в том числе в удаленных населенных пунктах. Повышение доступности банковских услуг для жителей России — одна из ключевых социально-значимых задач «Почта Банка».

Сергей Левченко также сообщил, что для Иркутской области важен реализуемый «Почта Банком» экологический проект «Подари лес другу», в рамках которого проводится высадка деревьев. Цель эко-программы «Почта Банка» по дистанционному восстановлению лесов «Подари лес другу» — восстановление зеленых насаждений на территории особо охраняемых природных территорий России. За 2,5 года реализации программы клиенты банка помогли высадить более 1,2 млн деревьев, а география проекта охватила нацпарки от Балтийского моря до озера Байкал.

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