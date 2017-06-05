«Почта Банк» и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве

Президент-председатель правления «Почта Банк» Дмитрий Руденко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках Петербургского международного экономического форума подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Теперь население сможет получать весь спектр современных финансовых услуг. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в правительстве Иркутской области.

Для региона очень важно, что одно из основных направлений деятельности «Почта Банка» — развитие сети для обслуживания населения.