«Почта Банк» и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве
Население сможет пользоваться современными финансовыми услугами.
Население сможет пользоваться современными финансовыми услугами.
Для региона очень важно, что одно из основных направлений деятельности «Почта Банка» — развитие сети для обслуживания населения.
«Для нашего региона с его огромной территорией и сотнями населенных пунктов, в которых не всегда есть банковские организации, это очень важное направление. Мы сейчас перед подписанием соглашения проговорили темы, которые необходимо совместно развивать. Это позволит решать проблемы доступности финансовых услуг. Ведь во многих отдаленных населенных пунктах нет ничего, кроме почтового отделения», — отметили в
Дмитрий Руденко отметил, что для них очень важна Иркутская область как один из ведущих регионов Сибири, поэтому они продолжили наращивать здесь присутствие и повышать доступность базовых финансовых услуг, в том числе в удаленных населенных пунктах. Повышение доступности банковских услуг для жителей России — одна из ключевых
Сергей Левченко также сообщил, что для Иркутской области важен реализуемый «Почта Банком» экологический проект «Подари лес другу», в рамках которого проводится высадка деревьев. Цель