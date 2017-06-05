Михаил Бабич и Денис Мантуров проведут в Перми заседание совета по промышленной политике ПФО

Поскольку основное внимание во время визита будет уделено развитию пермских оборонно-промышленных предприятий, Бабич и Мантуров посетят производственные площадки Пермского завода «Машиностроитель», производственные участки АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». После этого делегация переедет на НПО «Искра», где пройдет выставка изделий 51 компаний из семи субъектов Приволжского федерального округа.



В рамках рабочего визита Михаил Бабич и Денис Мантуров проведут в Перми заседание совета по промышленной политике Приволжского федерального округа, в котором примут представители фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Внешэкономбанка, а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа. С докладом на заседании совета выступит и врио главы Пермского края.



После окончания заседания состоится подписание двух специальных инвестиционных контрактов между Пермским краем и компаниями «Уралкалий» и «Сибур Химпром».