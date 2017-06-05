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13:20 (мск), источник: Новости Перми

Михаил Бабич и Денис Мантуров проведут в Перми заседание совета по промышленной политике ПФО

Сегодня с рабочим визитом в Перми находятся полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Под их руководством пройдет промышленный совет Приволжского федерального округа.

Источник: Новости Перми

Поскольку основное внимание во время визита будет уделено развитию пермских оборонно-промышленных предприятий, Бабич и Мантуров посетят производственные площадки Пермского завода «Машиностроитель», производственные участки АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». После этого делегация переедет на НПО «Искра», где пройдет выставка изделий 51 компаний из семи субъектов Приволжского федерального округа.

В рамках рабочего визита Михаил Бабич и Денис Мантуров проведут в Перми заседание совета по промышленной политике Приволжского федерального округа, в котором примут представители фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Внешэкономбанка, а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа. С докладом на заседании совета выступит и врио главы Пермского края.

После окончания заседания состоится подписание двух специальных инвестиционных контрактов между Пермским краем и компаниями «Уралкалий» и «Сибур Химпром».

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