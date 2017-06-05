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14:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе создали Ассоциацию городских телерадиовещателей и обсудили вопросы развития регионального и муниципального вещания

УФА, 5 июн 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня в Уфе была создана Ассоциация городских телерадиовещателей.

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Подписание документов состоялось в конференц-холле агентства «Башинформ». Учредителями ассоциации стали МУП ПЦ «Вся Уфа», ООО «Арис» (Кумертау) и МАУ «Учалинская телерадиокомпания». Возглавила организацию член регионального штаба ОНФ, директор телекомпании «Вся Уфа» Алина Сулейманова.

Целью новой организации станет координация деятельности участников, связанной с созданием и распространением телевизионных и радиопрограмм на территории муниципальных образований. АГТ будет отстаивать интересы каждой конкретной компании, будет также содействовать повышению квалификации сотрудников и обмену положительным опытом. «Мы должны отстоять свое будущее, свое право на вещание», — таков основной посыл ассоциации в эпоху «цифрового неравенства». Муниципальные телекомпании городов с населением более 100 тысяч независимо от форм собственности призвали активно подключиться к начавшемуся процессу и вступать в ассоциацию. Итогом ее работы может стать закрепление статуса общедоступного и обязательного за муниципальным каналом на одной из кнопок пакета кабельных операторов.

«Мы обсуждаем возможность, чтобы муниципальные телеканалы, так же, как региональные, имели возможность закрепляться на определенной кнопке, например, на 22-й. Есть большой интерес к этому вопросу со стороны муниципальных телекомпаний всей страны. Они рассчитывают, что будет такой же регламент с конкурсными процедурами, как по 21-й кнопке, — прокомментировала агентству “Башинформ” член Центрального штаба ОНФ, депутат Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова. — Сейчас мы еще только в начале пути, идет экспертное обсуждение. Вопрос требует глубокой проработанности с учетом мнений не только вещателей, но и кабельных операторов».

Эти и другие вопросы обсуждались на прошедшем круглом столе на тему «Современные тенденции развития регионального и муниципального телерадиовещания в России». В нем приняли участие руководители муниципальных теле- и радиокомпаний РБ, представители общественных организаций, республиканских печатных и электронных СМИ и эксперты — координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко и генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких.

«Важно, что повестка идет именно из регионов, люди не сидят сложа руки. Важно, чтобы само сообщество было активным, собиралось, обсуждало свои проблемы и лоббировало их решение. Ассоциация должна стать важным работающим инструментом. Занимаясь многими проблемами, мы видим, что большинство из них связано со слабой информированностью граждан. Единственные, кто может донести информацию и заниматься просветительской деятельностью, — это региональные СМИ, которые могут и имеют возможность и запрос от населения этим заниматься. Федеральные каналы показывают более обобщенную картинку, поэтому вся страна заинтересована в региональных каналах», — отметила Наталья Костенко.

В ходе круглого стола было отмечено, что в Башкортостане не возникло проблем с закреплением телеканала БСТ на 21 кнопке. В своем выступлении заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ РБ, экс-директор канала ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов подтвердил, что все операторы в республике включили канал в положенные сроки. Спикер высказал также мысль о создании единого муниципального телеканала, вещающего в круглосуточном формате.

На дискуссионной площадке круглого стола высказались представители Роскомнадзора, а также кабельных операторов, к разговору активно подключились и представители телекомпаний. Итогом круглого стола стало принятие рекомендаций с учетом всех пожеланий и вопросов, за которые проголосовали все участники мероприятия.

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