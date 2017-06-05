Куйвашев представит «Пятилетку развития» свердловскому Заксобранию

«В рамках «Правительственного часа» намечается обсудить проект программы «Пятилетка развития Свердловской области на 2017 — 2021 годы», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе свердловского Заксобрания.
Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект постановления «О назначении очередных выборов Губернатора Свердловской области», законопроект об исполнении областного бюджета за 2016 год и ряд других законов.
Напоминаем, о разработке программы развития региона «Пятилетка развития Свердловской области на 2017 — 2021 годы» Евгений Куйвашев объявил в программной статье «Переломный момент». По замыслу главы региона Евгения Куйвашева программа «Пятилетка развития» должна стать по-настоящему народной. Для этого власти вынесли ее на обсуждение жителей области, общественников и предпринимателей. Все инициативы были проанализированы и обобщены.