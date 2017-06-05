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13:24 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев представит «Пятилетку развития» свердловскому Заксобранию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня, ИА УралПолит.Ru. Законодательное Собрание Свердловской области на заседании 6 июля обсудит проект программы «Пятилетка развития» временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Источник: УралПолит.ру

«В рамках «Правительственного часа» намечается обсудить проект программы «Пятилетка развития Свердловской области на 2017 — 2021 годы», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе свердловского Заксобрания.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект постановления «О назначении очередных выборов Губернатора Свердловской области», законопроект об исполнении областного бюджета за 2016 год и ряд других законов.

Напоминаем, о разработке программы развития региона «Пятилетка развития Свердловской области на 2017 — 2021 годы» Евгений Куйвашев объявил в программной статье «Переломный момент». По замыслу главы региона Евгения Куйвашева программа «Пятилетка развития» должна стать по-настоящему народной. Для этого власти вынесли ее на обсуждение жителей области, общественников и предпринимателей. Все инициативы были проанализированы и обобщены.

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