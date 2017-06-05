Власти Новосибирска назначили совещание после начала голодовки дольщиков

«5 июня, в 17 часов вечера (по местному времени — прим. ИА REGNUM) заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев проведет выездное совещание на месте строительства проблемных объектов на ул. Тульской, 80 и 82. Здесь же можно будет получить комментарии о мерах, предпринимаемых мэрией города Новосибирска для решения проблем дольщиков строящихся жилых домов», — подчеркнули ИА REGNUM в администрации города.

Власти Новосибирска решили встретиться с вышедшими сегодня на голодовку участниками долевого строительства проблемных объектов на ул. Тульской, 80 и 82. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Новосибирска.

В пресс-службе мэрии ИА REGNUM пояснили, что решение о выездном совещании было принято после просьб СМИ прокомментировать начавшуюся голодовку и рассказать о принимаемых мерах.

«Алексей Кондратьев настоял, чтобы совещание прошло именно на проблемных объектах, чтобы все участники были. У нас очень большая работа перед этим была проведена, но не нашли общего языка все равно. На совещание пригласили всех: и представителей застройщика, и участников долевого строительства и СМИ», — подчеркнули в мэрии.

Также редакция ИА REGNUM ранее направила официальный запрос в новосибирскую мэрию с просьбой разъяснить ситуацию — почему и как люди остались без квартир и что планируется предпринять для разрешения ситуации. В городской администрации пообещали дать ответ на запрос в ближайшие дни.

С просьбой прокомментировать происходящие события корреспондент ИА REGNUM обратился и в правительство Новосибирской области, где ответ пообещали дать уже вечером 5 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 5 июня обманутые дольщики стройки по адресу ул. Тульская в Новосибирске объявили о начале голодовки. Более 30 человек расположились в центре города — на площади Ленина. Они требуют подтвердить их права на квартиры в доме, который строится уже 13 лет.