Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Выжившая в бойне под Тверью женщина рассказала о случившемся
Самый толстый в мире мальчик похудел
Стало известно о количестве погибших из-за взрыва под Киевом
Елена Исинбаева показала подросшую дочь
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Стали известны новые подробности гибели принцессы Дианы – СМИ
Прокуратура республики Крым открыла дело против РФ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Теракт в Лондоне
13:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Новосибирска назначили совещание после начала голодовки дольщиков

В мэрии Новосибирска утверждают, что ранее была проделана большая работа по проблемному объекту, но общего языка с дольщиками найти не удалось.

Власти Новосибирска решили встретиться с вышедшими сегодня на голодовку участниками долевого строительства проблемных объектов на ул. Тульской, 80 и 82. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Новосибирска.

«5 июня, в 17 часов вечера (по местному времени — прим. ИА REGNUM) заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев проведет выездное совещание на месте строительства проблемных объектов на ул. Тульской, 80 и 82. Здесь же можно будет получить комментарии о мерах, предпринимаемых мэрией города Новосибирска для решения проблем дольщиков строящихся жилых домов», — подчеркнули ИА REGNUM в администрации города.

Читайте также
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры

В пресс-службе мэрии ИА REGNUM пояснили, что решение о выездном совещании было принято после просьб СМИ прокомментировать начавшуюся голодовку и рассказать о принимаемых мерах.

«Алексей Кондратьев настоял, чтобы совещание прошло именно на проблемных объектах, чтобы все участники были. У нас очень большая работа перед этим была проведена, но не нашли общего языка все равно. На совещание пригласили всех: и представителей застройщика, и участников долевого строительства и СМИ», — подчеркнули в мэрии.

Также редакция ИА REGNUM ранее направила официальный запрос в новосибирскую мэрию с просьбой разъяснить ситуацию — почему и как люди остались без квартир и что планируется предпринять для разрешения ситуации. В городской администрации пообещали дать ответ на запрос в ближайшие дни.

С просьбой прокомментировать происходящие события корреспондент ИА REGNUM обратился и в правительство Новосибирской области, где ответ пообещали дать уже вечером 5 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 5 июня обманутые дольщики стройки по адресу ул. Тульская в Новосибирске объявили о начале голодовки. Более 30 человек расположились в центре города — на площади Ленина. Они требуют подтвердить их права на квартиры в доме, который строится уже 13 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Шесть арабских стран и Мальдивы разорвали отношения с Катаром
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Литва начала строить забор на границе с Россией
Глава МЧС призвал ввести санкции за неточный прогноз погоды
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Новая Mazda CX-5: известна цена базовой версии Российской офис японской марки пока не опубликовал полные прайс-листы на новое поколение кроссовера CX-5, но назвал стоимость самой доступной и самой дорогой машин
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного шоу про похудение, главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь