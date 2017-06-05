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13:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области зарегистрировано 45 «нищих» партий

Избирательный комитет Омской области подвел итоги финансирования всех зарегистрированных политических партий в регионе.

Самыми «богатыми» внезапно оказались коммунисты из КПРФ, а 45 партий не заявили ни рубля как в качестве доходов, так и в качестве расходов.

Так, больше всего активов, как ни странно, принадлежит региональному отделению КПРФ. За ними числится активов почти на 53 миллиона рублей. При этом федеральное руководство коммунистов перечислило им за 1 квартал этого года всего лишь 7 миллионов рублей, да 1 125 тысяч рублей пожертвований.

Вторыми же по «обеспеченности» стали местные представители партии власти. Активов у «ЕР» почти на 4 миллиона рублей, да еще 4 миллиона они получили в этом году, из которых почти 3 — пожертвования.

Остальные более-менее весомые партии не смогли перепрыгнуть отметку в 514 тысяч рублей, на которых задержалась «Справедливая Россия». Порядка 300 тысяч рублей стоят активы «Яблока», около ста — «Патриотов России» и «Партии Роста».

А вот внезапно «нищих» партий в регионе оказалось очень много, при этом среди них есть весьма известные и популярные в народе. Так, нулевой баланс оказался у местного отделения ЛДПР, «Партии пенсионеров за справедливость», «Зеленых» и еще у 43 политических партий.

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