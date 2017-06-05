Нижегородское правительство считает необходимым наращивать объемы товарооборота с Туркменией
Правительство Нижегородской области считает необходимым наращивать объемы товарооборота с Туркменией. Об этом
Правительство Нижегородской области считает необходимым наращивать объемы товарооборота с Туркменией. Об этом
Как отметил Люлин, делегация Туркмении находится с визитом в Нижегородской области впервые. «Взаимодействие с вашим государством мы считаем одним из приоритетов внешнеэкономической деятельности региона. Сотрудничество очень перспективное, но пока еще недостаточное, потому что объемы взаимопоставок неоправданно малы. У нас есть огромный потенциал и для импорта из вашей страны, и для экспортных поставок нашей продукции. Мы должны динамично и на совершенно другом уровне работать. Порядок цифр должен быть выше», — подчеркнул
Он добавил, что в марте 2016 года возглавлял
По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот Нижегородской области и Туркмении в I квартале текущего года составил 2 млн 26,8 тысячи долларов. В том числе экспорт составил 1 млн 657,5 тысячи долларов, импорт — 369,3 тысячи долларов.
В целом оборот внешней торговли Нижегородской области в I квартале 2017 года составил 1 млрд 289,39 млн долларов (экспорт — 734,531 млн долларов, импорт — 544,858 млн долларов).