И.о. руководителя УФАС по РБ назначен Рузалин Хабибуллин
УФА, 5 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Исполняющим обязанности руководителя башкирского управления Федеральной антимонопольной службы назначен Рузалин Хабибуллин.
УФА, 5 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Исполняющим обязанности руководителя башкирского управления Федеральной антимонопольной службы назначен Рузалин Хабибуллин.
Как сообщалось ранее, Зульфира Акбашева, возглавлявшая ведомство с момента его образования в 1989 году, покинула должность в связи с достижением предельного для госслужащих возраста.
Нового руководителя коллективу представили замруководителя ФАС РФ Алексей Доценко и начальник Управления государственной службы ФАС РФ Екатерина Белоусова, сообщили в УФАС по РБ.
Рузалин Рамилович Хабибуллин окончил Казанский государственный