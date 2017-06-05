И.о. руководителя УФАС по РБ назначен Рузалин Хабибуллин

Как сообщалось ранее, Зульфира Акбашева, возглавлявшая ведомство с момента его образования в 1989 году, покинула должность в связи с достижением предельного для госслужащих возраста.

Нового руководителя коллективу представили замруководителя ФАС РФ Алексей Доценко и начальник Управления государственной службы ФАС РФ Екатерина Белоусова, сообщили в УФАС по РБ.