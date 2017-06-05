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14:01 (мск), источник: ИА Башинформ

И.о. руководителя УФАС по РБ назначен Рузалин Хабибуллин

УФА, 5 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Исполняющим обязанности руководителя башкирского управления Федеральной антимонопольной службы назначен Рузалин Хабибуллин.

Как сообщалось ранее, Зульфира Акбашева, возглавлявшая ведомство с момента его образования в 1989 году, покинула должность в связи с достижением предельного для госслужащих возраста.

Нового руководителя коллективу представили замруководителя ФАС РФ Алексей Доценко и начальник Управления государственной службы ФАС РФ Екатерина Белоусова, сообщили в УФАС по РБ.

Рузалин Рамилович Хабибуллин окончил Казанский государственный финансово-экономический институт в 2005 году. С 2014-го работал замруководителя УФАС по Татарстану.

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