Геращенко: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

Черногория в понедельник формально вступит в Североатлантический альянс в ходе официальной церемонии в Вашингтоне, став 29 страной НАТО. Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время.

«(Мы должны) сделать все, чтобы Украина стала членом НАТО. Приложить сверхусилия… Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членом НАТО», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она считает «катастрофической ошибкой» Германии и Франции то, что они заблокировали Украине и Грузии план действий по членству в НАТО в 2008 году.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.