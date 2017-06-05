Борис Дубровский: Прошу обеспечить полную готовность всех служб к возможным стихийным инцидентам

«В выходные в Челябинской области был ураган, может быть, не такой сильный, как в столице, однако местами создал инфраструктурные проблемы», — отметил на аппаратном совещании глава региона.

Как уже сообщало агентство, в минувшие выходные в регионе господствовал активный циклон.

Ураганный ветер ломал деревья, сносил кровлю с крыш многоэтажных и садовых домов, киосков, привел к краткосрочным перебоям в электроснабжении и водоснабжении. Грозовой фронт со шквалистым ветром оставил без электроснабжения более 4,3 тысячи жителей. Были инциденты на дорогах, в Тракторозаводском районе женщину придавило строительными лесами.

Борис Дубровский в целом положительно оценил оперативность реагирования всех служб на возникшие проблемы.

«Хорошо отработали с устранением последствий. Однако учитывая прогнозы и предупреждения МЧС, прошу всем задействованным службам и главам муниципалитетов, на которых лежит персональная ответственность, не снижать бдительность и обеспечить полную готовность всех служб к возможным стихийным инцидентам, которые могут еще произойти в ближайшее время, по максимуму обеспечить безопасность людей», — распорядился губернатор.