Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Стало известно о количестве погибших из-за взрыва под Киевом
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Мужчина застал бойцов ВСУ за минными работами в Донбассе — СМИ
МО РФ поведало об испытаниях новейшего истребителя
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Теракт в Лондоне
14:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский: Прошу обеспечить полную готовность всех служб к возможным стихийным инцидентам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал обеспечить готовность всех служб к возможным инцидентам, связанным с разгулом стихии, и устранению их последствий.

Как уже сообщало агентство, в минувшие выходные в регионе господствовал активный циклон.

«В выходные в Челябинской области был ураган, может быть, не такой сильный, как в столице, однако местами создал инфраструктурные проблемы», — отметил на аппаратном совещании глава региона.

Читайте также
В Челябинске после ураганного ветра проверят все кровли домов

Ураганный ветер ломал деревья, сносил кровлю с крыш многоэтажных и садовых домов, киосков, привел к краткосрочным перебоям в электроснабжении и водоснабжении. Грозовой фронт со шквалистым ветром оставил без электроснабжения более 4,3 тысячи жителей. Были инциденты на дорогах, в Тракторозаводском районе женщину придавило строительными лесами.

Борис Дубровский в целом положительно оценил оперативность реагирования всех служб на возникшие проблемы.

«Хорошо отработали с устранением последствий. Однако учитывая прогнозы и предупреждения МЧС, прошу всем задействованным службам и главам муниципалитетов, на которых лежит персональная ответственность, не снижать бдительность и обеспечить полную готовность всех служб к возможным стихийным инцидентам, которые могут еще произойти в ближайшее время, по максимуму обеспечить безопасность людей», — распорядился губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Владимир Путин вновь ответит на вопросы россиян в прямом эфире
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Минтруд заявил о снижении числа официальных безработных
Литва начала строить забор на границе с Россией
Глава МЧС призвал ввести санкции за неточный прогноз погоды
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
В России больше нельзя купить легендарный Nissan Patrol В целях оптимизации продуктовой линейки компания Nissan остановила поставки внедорожников Patrol
Hi-Tech
Официально: в России появился новый бренд смартфонов Компания LeRee займется продажами китайских смартфонов Coolpad под собственным именем в России — первым на рынке появится LeRee Le3
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь