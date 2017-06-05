Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать с ним дипотношения

Подобные меры основаны на голословных утверждениях, говорится в заявлении ведомства, поступившем в «Интерфакс» из катарского посольства в Москве.

«Совершенно очевидно, что кампания в СМИ по изменению общественного мнения в регионе, и в особенности в странах Арабского залива, провалилась, что объясняет продолжающуюся эскалацию», — отмечается в документе.

«Против Катара ведется провокационная кампания, основанная на утверждениях, которые основаны на абсолютных вымыслах, которые доказывают наличие планов нанести ущерб государству. Катар является действующим членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и привержен его договоренностям, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, выполняет свои обязательства в вопросах противостояния терроризму и экстремизму», — говорится в заявлении.

Выдвижение сфабрикованных причин для принятия мер против братского государства, входящего в состав ССАГПЗ, является лучшим доказательством того, что реальных причин для таких действий, принятых совместно с Египтом, не существует. Однако цель ясна — это установление попечительства над государством. Это само по себе нарушение его суверенитета, что категорически запрещено.

«Утверждения, содержащиеся в заявлениях о разрыве отношений, изданных тремя государствами, представляют собой скрытую попытку, которая лишь подтверждает заранее продуманное планирование кампании в СМИ, содержащей множество вымыслов.

«В заключение, Министерство иностранных дел Катара выразило сожаление в связи с тем, что в критический момент три государства не нашли более важной и ключевой задачи для своих граждан, чем предпринять попытки нанести ущерб государству Катар», — отмечается в заявлении МИД Катара.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Мальдивы, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен. Также о прекращении связей с Катаром заявили и ливийские власти, под контролем которых находится восток страны.

Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористических организаций, в том числе «Аль-Каиды» и ИГ, запрещенных в РФ. Однако некоторые наблюдатели считают, что истинной причиной послужило то, что в ходе прошедшего неделю назад саммита стран Персидского залива катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите.

Катарцам дали две недели на отъезд из разорвавших с Дохой дипотношения стран.