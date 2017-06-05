Министром культуры Омской области стал молодой музейщик Юрий Трофимов
Прогнозы «СуперОмска» сбылись, и на место главы министерства культуры Омской области назначен Юрий Трофимов.
Прогнозы «СуперОмска» сбылись, и на место главы министерства культуры Омской области назначен Юрий Трофимов.
До сего времени он являлся директором Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.
Напомним, ранее в узких кругах бродили слухи о желании видеть Трофимова на этой должности. В музее имени Врубеля Юрий Трофимов проработал ровно шесть лет. 38-летний управленец за это время зарекомендовал себя как грамотный руководитель. О «врубелевцах» стали гораздо чаще говорить на федеральном уровне, а приток посетителей музея заметно увеличился.
Распоряжение о назначении Юрия Трофимова губернатор региона Виктор Назаров подписал сегодня, 5 июня.
Юрий Викторович Трофимов родился 24 октября 1978 года в Большереченском районе Омской области. В 2000 году окончил Омский Государственный университет, получив квалификацию историка, преподавателя. В 2004 году окончил «Алтайский государственный университет». Получил ученую степень кандидата исторических наук. С 2000 года Юрий Трофимов работал в