Министром культуры Омской области стал молодой музейщик Юрий Трофимов

До сего времени он являлся директором Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

Напомним, ранее в узких кругах бродили слухи о желании видеть Трофимова на этой должности. В музее имени Врубеля Юрий Трофимов проработал ровно шесть лет. 38-летний управленец за это время зарекомендовал себя как грамотный руководитель. О «врубелевцах» стали гораздо чаще говорить на федеральном уровне, а приток посетителей музея заметно увеличился.

Распоряжение о назначении Юрия Трофимова губернатор региона Виктор Назаров подписал сегодня, 5 июня.