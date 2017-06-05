Минлес опроверг данные Гринписа о незаконном прекращении тушения пожаров в Приангарье
Пожар в Катангском районе действует в зоне контроля.
Пожар в Катангском районе действует в зоне контроля.
Минлес опроверг данные Гринписа относительно незаконного решения КЧС о прекращении работ по тушению крупных лесных пожаров в Иркутской области. Территория, на которой действует пожар в Катангском районе на площади 16,3 тысячи га, внесена в список зон контроля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Данные, которые указывает Гринпис — устаревшие. Та территория, где зафиксирован указанный пожар, была включена в зоны контроля, а информация об этом направлена во все причастные органы после его подписания. Поэтому решение КЧС полностью обосновано. Пожар на данный момент не угрожает объектам экономики и населенным пунктам. Когда эта угроза была, в Катангском районе работало более 140 человек и 15-ти единиц техники, были привлечены силы
Сейчас в районе пожара продолжают находиться 149 человек, среди которых 125
На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.