Инвесторы заинтересовались Пермским краем

Так, Максим Решетников провёл презентацию Пермского края для инвесторов. Наибольшую заинтересованность вызвало предложение Максима Решетникова привлечь инвестиции в лесную промышленность за счёт аукционов на лесозаготовку, для организации которых в ближайшие два-три года в Прикамье будет проведена полная ревизия лесных массивов. Также Максим Решетников заявил о возможности получения Красновишерском статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Заметным событием стало заявление об установке пермских двигателей ПД-14, выпускаемых компанией «Авиадвигатель», на новый российский авиалайнер МС-21.

На форуме были подписаны несколько значимых для региона соглашений между Пермским краем и крупными предприятиями. Одно из них — трёхсторонний меморандум между краем, ВТБ и компанией «Уралбумага» о проекте производства высококачественного картона. Компания «Уралхим» подписала соглашение с Российскими железными дорогами о гибкой тарифной политике и представила свой экологический проект в Березниках.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве с «Росконгрессом» и «Деловой Россией».

Источник — администрация губернатора Пермского края