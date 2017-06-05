Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
Самый толстый в мире мальчик похудел
Стало известно о количестве погибших из-за взрыва под Киевом
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Невероятное разоблачение": СМИ о новых подробностях гибели Дианы
МО РФ поведало об испытаниях новейшего истребителя
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Теракт в Лондоне
14:51 (мск), источник: NewsKo

Инвесторы заинтересовались Пермским краем

Глава Пермского края Максим Решетников принял участие в работе Петербургского международного экономического форума, достойно представил край инвесторам и добился заключении соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями.

Источник: РИА "Новости"

Так, Максим Решетников провёл презентацию Пермского края для инвесторов. Наибольшую заинтересованность вызвало предложение Максима Решетникова привлечь инвестиции в лесную промышленность за счёт аукционов на лесозаготовку, для организации которых в ближайшие два-три года в Прикамье будет проведена полная ревизия лесных массивов. Также Максим Решетников заявил о возможности получения Красновишерском статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Заметным событием стало заявление об установке пермских двигателей ПД-14, выпускаемых компанией «Авиадвигатель», на новый российский авиалайнер МС-21.

На форуме были подписаны несколько значимых для региона соглашений между Пермским краем и крупными предприятиями. Одно из них — трёхсторонний меморандум между краем, ВТБ и компанией «Уралбумага» о проекте производства высококачественного картона. Компания «Уралхим» подписала соглашение с Российскими железными дорогами о гибкой тарифной политике и представила свой экологический проект в Березниках.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве с «Росконгрессом» и «Деловой Россией».

Источник — администрация губернатора Пермского края

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Победа небольшая, но важная
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Минтруд заявил о снижении числа официальных безработных
Литва начала строить забор на границе с Россией
Глава МЧС призвал ввести санкции за неточный прогноз погоды
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
В России больше нельзя купить легендарный Nissan Patrol В целях оптимизации продуктовой линейки компания Nissan остановила поставки внедорожников Patrol
Hi-Tech
Официально: в России появился новый бренд смартфонов Компания LeRee займется продажами китайских смартфонов Coolpad под собственным именем в России — первым на рынке появится LeRee Le3
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь