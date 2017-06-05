После презентации Пермского края для инвесторов большой отклик получило предложение Максима Решетникова привлечь инвестиции в лесную промышленность за счет аукционов на лесозаготовку. Для их организации в ближайшие два-три года в Прикамье проведут полную ревизию лесных массивов. Также врио губернатора рагиона заявил о возможности получения Красновишерском статуса территории опережающего социально-экономического развития.



Заметным событием стало заявление об установке пермских двигателей ПД-14, выпускаемых компанией «Авиадвигатель», на новый российский авиалайнер МС-21. На форуме были подписаны несколько значительных соглашений между Пермским краем и крупными предприятиями. Один из них — трехсторонний меморандум между краем, ВТБ и компанией «Уралбумага» о проекте производства высококачественного картона. Компания «Уралхим» подписала соглашение с Российскими железными дорогами о гибкой тарифной политике и представила свой экологический проект в Березниках. Подписаны соглашения о сотрудничестве с «Росконгрессом» и «Деловой Россией».