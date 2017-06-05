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14:53 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье проведут полную ревизию лесных массивов

Врио главы Пермского края Максим Решетников принял участие в ряде мероприятий Петербургского международного экономического форума, где провел презентацию региона для инвесторов. Наибольший интерес вызвали возможности лесозаготовки.

После презентации Пермского края для инвесторов большой отклик получило предложение Максима Решетникова привлечь инвестиции в лесную промышленность за счет аукционов на лесозаготовку. Для их организации в ближайшие два-три года в Прикамье проведут полную ревизию лесных массивов. Также врио губернатора рагиона заявил о возможности получения Красновишерском статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Заметным событием стало заявление об установке пермских двигателей ПД-14, выпускаемых компанией «Авиадвигатель», на новый российский авиалайнер МС-21. На форуме были подписаны несколько значительных соглашений между Пермским краем и крупными предприятиями. Один из них — трехсторонний меморандум между краем, ВТБ и компанией «Уралбумага» о проекте производства высококачественного картона. Компания «Уралхим» подписала соглашение с Российскими железными дорогами о гибкой тарифной политике и представила свой экологический проект в Березниках. Подписаны соглашения о сотрудничестве с «Росконгрессом» и «Деловой Россией».

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