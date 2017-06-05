У главы Магнитогорска новый заместитель по социальным вопросам
Заместителем главы Магнитогорска назначен начальник управления образования города Александр Хохлов.
Заместителем главы Магнитогорска назначен начальник управления образования города Александр Хохлов.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Хохлов будет заниматься вопросами социальной сферы.
До назначения он с 2009 года возглавлял управление образования администрации города.
Исполнение обязанностей начальника управления образования возложено на начальника отдела организации общего образования Наталью Сафонову.