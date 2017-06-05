У главы Магнитогорска новый заместитель по социальным вопросам

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Хохлов будет заниматься вопросами социальной сферы.

До назначения он с 2009 года возглавлял управление образования администрации города.

Исполнение обязанностей начальника управления образования возложено на начальника отдела организации общего образования Наталью Сафонову.