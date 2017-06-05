Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Путина возмутил один из вопросов американской журналистки
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Мужчина застал бойцов ВСУ за минными работами в Донбассе — СМИ
МО РФ поведало об испытаниях новейшего истребителя
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Теракт в Лондоне
14:48 (мск), источник: Nakanune.ru

У главы Магнитогорска новый заместитель по социальным вопросам

Заместителем главы Магнитогорска назначен начальник управления образования города Александр Хохлов.

Источник: AP 2017

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Хохлов будет заниматься вопросами социальной сферы.

До назначения он с 2009 года возглавлял управление образования администрации города.

Исполнение обязанностей начальника управления образования возложено на начальника отдела организации общего образования Наталью Сафонову.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
А мужа нет...Поклонская объяснила, почему не указала его доходы в декларации
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Минтруд заявил о снижении числа официальных безработных
Литва начала строить забор на границе с Россией
Глава МЧС призвал ввести санкции за неточный прогноз погоды
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
В России больше нельзя купить легендарный Nissan Patrol В целях оптимизации продуктовой линейки компания Nissan остановила поставки внедорожников Patrol
Hi-Tech
Официально: в России появился новый бренд смартфонов Компания LeRee займется продажами китайских смартфонов Coolpad под собственным именем в России — первым на рынке появится LeRee Le3
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь