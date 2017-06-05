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15:11 (мск), источник: Uralpress.ru

Глава Рощинского поселения о своей вынужденной отставке: Умный человек в такой ситуации должен уйти

Глава Рощинского сельского поселения (Сосновский район, Челябинская область) Светлана Кудрина, отработавшая на этом посту в общей сложности более 10 лет, добровольно уходит в отставку.

Свое решение глава прокомментировала агентству «Урал-пресс-информ»: «Умный человек в такой ситуации должен уйти».

По словам Светланы Кудриной, оппозиция, состоящая из пяти местных депутатов, уже в течение нескольких лет собирает и рассылает в различные инстанции обвинения в отношении главы. При чем все обвинения, по ее словам, абсолютно беспочвенны. Такая обстановка негативно сказывается на работе.

«На днях меня вызвал глава Сосновского района Евгений Ваганов и заявил, что мною люди недовольны и я должна написать заявление по собственному желанию и покинуть занимаемый пост», — рассказала Светлана Кудрина. При этом, по ее словам, к ней домой даже в выходные приходят неравнодушные жители и интересуются, а что же будет дальше?

Глава в отставку не собиралась (она была избрана осенью 2015 года на пять лет) и преемников себе не готовила. Но ее вынуждают уйти в отставку. У ряда парламентариев свои объяснения вынужденного ухода Кудриной.

Заявление уже поступило в Совет депутатов. Народные избранники уходят в отпуск практически до конца августа, но ради рассмотрения заявления главы соберутся на внеочередное заседание. Светлана Кудрина планирует отработать еще весь июнь, с 3 по 19 июля уйти в отпуск с последующим увольнением.

Главу Рощинского сельского поселения избирали 18 сентября 2016 года. В Уставе муниципалитета не прописана возможность избрания главы по конкурсу. Пока не понятно, будут ли депутаты менять Устав, чтобы самим определиться с кандидатурой главы, или жители сами изберут нового мэра в единый день голосования в сентябре 2017 года.

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