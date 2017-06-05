Куйвашев экстренно выехал в пострадавший от урагана Нижний Тагил

«Понятно, что предотвратить столь мощные природные события невозможно. Тем не менее, максимально минимизировать ущерб от них — основная цель и задача органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов осмотрели здание школы № 65, где порывами ветра снесло часть кровли. По предварительным данным, ремонт разрушенной кровли обойдется в 3 млн рублей.

Кровельные работы потребуется провести на 197 многоквартирных домах и 26 социальных объектах. Как отмечают эксперты, только на восстановление кровель домов в Нижнем Тагиле может потребоваться порядка 70 миллионов рублей.