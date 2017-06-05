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15:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев экстренно выехал в пострадавший от урагана Нижний Тагил

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 5 июня, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня посетил пострадавший от урагана Нижний Тагил. Глава региона осмотрел социально важные объекты, получившие наибольшие разрушения от непогоды.

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

«Понятно, что предотвратить столь мощные природные события невозможно. Тем не менее, максимально минимизировать ущерб от них — основная цель и задача органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов осмотрели здание школы № 65, где порывами ветра снесло часть кровли. По предварительным данным, ремонт разрушенной кровли обойдется в 3 млн рублей.

Кровельные работы потребуется провести на 197 многоквартирных домах и 26 социальных объектах. Как отмечают эксперты, только на восстановление кровель домов в Нижнем Тагиле может потребоваться порядка 70 миллионов рублей.

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Сейчас в городе идет расчистка трамвайных путей и автомобильных дорог от упавших веток деревьев, которые также повредили опоры ЛЭП и провода. На помощь коммунальщикам вышли многие жители Нижнего Тагила.

По информации министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, по состоянию на 12:00 5 июня, без электричества оставались жители восьми муниципальных образований региона — всего порядка 3,5 тысячи человек.

По решению главы региона министр общественной безопасности Александр Кудрявцев прямо из Нижнего Тагила выехал в Староуткинск, чей глава Сергей Кузовков обратился с просьбой оказать на месте помощь в оформлении документов по ЧС и получению финансовой поддержки.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в минувшие выходные на Средний Урал обрушился ураган, порывы ветра достигали 25 м/с. Электроснабжение было нарушено на территории 11 муниципальных образований региона — без света остались жители около 6,8 тысячи домов, в том числе свыше 200 многоквартирных, где проживает более 110 тысяч человек. Ураган унес жизнь одного человека, девять свердловчан, в том числе один ребенок, получили травмы. Наибольший удар стихии пришелся на Нижний Тагил и Староуткинск. Глава региона поручил завершить восстановительные работы в этих муниципалитетах в течение трех дней. На устранение последствий урагана из резервного фонда области будет выделено не менее 100 миллионов рублей.

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