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15:37 (мск), источник: Publika.md

Хакеры взломали переписку Ренато Усатого

Хакеры забрались в личную переписку Ренато Усатого. Теперь она общедоступна в интернете.

Источник: Publika.md

Ее содержание подтверждает, что скрывающийся от правосудия политик и его партия согласуют свои действия с россиийскими спецслужбами и получают деньги от находящегося в СИЗО рейдера Вячеслава Платона. Также уже нет сомнений: Усатый знал о готовящемся покушении на лидера ДПМ Влада Плахотнюка.

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Усатый написал своему заместителю по партии Николаю Циповичу, что сожалеет о провале плана покушения на Влада Плахотнюка. Он распорядился, чтобы тот отрицал любые связи с наёмными убийцами и всё переводил в шутку. Усатый рекомендует Циповичу больше не общаться с людьми Гришы, то есть Григория Карамалака.

И это не все подтверждения связей с преступным миром и причастности к покушениям. Усатый подтверждает, что передал деньги киллеру Виталию Прока. Это была плата за молчание о том, что Усатый был заказчиком убийства банкира Германа Горбунцова пять лет назад.

Деньги получили и родственники Проки, в отношении который Усатый не подбирает выражений. Он также сообщает, что договорился с Андреем Нэстасе о появлении родственников киллера на телеканале Jurnal TV.

В переписке с бывшим депутатом Партии коммунистов Александром Петковым, Усатый сообщает, что политформирование «Наша Партия» координируют российские спецслужбы. Как поясняет портал, который обнародовал сообщения сбежавшего от правосудия политика, речь идёт о людях из руководства ФСБ. Усатый делится с Петковым недовольством, что Кремль поддерживает Игоря Додона и создаёт ему положительный образ в ущерб рейтингу лидера НП.

Еще в одной переписке со своим заместителем по партии Циповичем, Усатый отмечает, что может повлиять на российских полицейских. Однопартийцам, которые надумают покинуть НП, он угрожает арестами и поездками в багажнике машины.

Усатый сообщает, что получает финансирование от Вячеслава Платона, который надеется, что лидер НП, придя во власть, выпустит его из тюрьмы.

Из переписки Усатого становится ясно, что он наряду с Андреем Нэстасе и Маей Санду координирует протесты гражданского общества против изменения избирательной системы. Члены НП жалуются своему лидеру, что водители отказываются везти людей из Бельц в Кишинёв. В ответ Усатый рекомендует увеличить плату, и объясняет, что обещал Нэстасе привезти на акцию протеста тысячу человек.

В переписке с Петренко Усатый заверяет, что поговорил о нём с «людьми из Москвы». Предположительно, речь идёт о российских секретных службах, которые согласились помочь бывшему коммунисту выбраться с обочины политического поля. Петренко согласился выполнять указания, но взамен потребовал гарантий и прикрытия. Усатый в ответ заявил, что тому выделят финансовые средства.

Сбежавший политик также получает советы от бывшего коммуниста Марка Ткачука. Тот рекомендует Усатому прикинуться сторонником Майи Санду. А когда лидер НП заявляет, что опасается укора электората, Ткачук называет сторонников Усатого неучами и напоминает своему подопечному о его миссии — дестабилизация ситуации в стране.

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