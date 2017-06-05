КПРФ выдвинет кандидатом в губернаторы края Ирину Филатову

В минувшую субботу, 3 июня в Перми прошел XII пленум пермского крайкома Компартии. Пленум принял постановление о созыве второго этапа 46-й конференции пермского краевого отделения КПРФ 10 июня 2017 года.



«На конференции будет рассматриваться вопрос о выдвижении кандидата в губернаторы Пермского края от КПРФ, — пояснил Корсун. — Кандидатом будет Ирина Филатова». Как ранее сообщал «Ъ», кандидат от «Единой России» на выборы губернатора Пермского края будет выдвинут на конференции регионального отделения партии 13 июня.