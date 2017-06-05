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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

КПРФ выдвинет кандидатом в губернаторы края Ирину Филатову

Кандидат в губернаторы от пермского краевого отделения КПРФ будет выдвинут на этой неделе, сообщил «ФедералПресс» секретарь крайкома Владимир Корсун.

В минувшую субботу, 3 июня в Перми прошел XII пленум пермского крайкома Компартии. Пленум принял постановление о созыве второго этапа 46-й конференции пермского краевого отделения КПРФ 10 июня 2017 года.

«На конференции будет рассматриваться вопрос о выдвижении кандидата в губернаторы Пермского края от КПРФ, — пояснил Корсун. — Кандидатом будет Ирина Филатова». Как ранее сообщал «Ъ», кандидат от «Единой России» на выборы губернатора Пермского края будет выдвинут на конференции регионального отделения партии 13 июня.

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